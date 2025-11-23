TREBISACCE (CS) – Trebisacce si conferma polo avanzato della sperimentazione nazionale “Care Leavers” e si prepara ad accogliere, giovedì 27 novembre, la Youth Conference Regionale, appuntamento dedicato ai giovani che, una volta raggiunta la maggiore età, vivono fuori dal nucleo familiare sulla base di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Un percorso che riguarda ragazzi e ragazze accolti in comunità residenziali, in affido etero-familiare o intra-familiare.

La sperimentazione, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, rappresenta una risposta concreta ai bisogni e alle aspirazioni dei Care Leavers, offrendo loro strumenti e opportunità per costruire un futuro autonomo. Le Youth Conference Regionali, infatti, sono luoghi di confronto attivo, dove i partecipanti possono condividere esperienze, idee e progettualità.

Trebisacce: “incontrarsi e andare oltre”

L’incontro dal titolo “incontrarsi e andare oltre” coinvolgerà i ragazzi, le ragazze e i tutors dell’autonomia degli Ambiti Socio-Assistenziali di Trebisacce, Corigliano-Rossano, Mesoraca, Paola e Reggio Calabria, gli unici cinque ambiti — su 32 a livello regionale — che hanno aderito alla sperimentazione. Parteciperanno inoltre la Tutor Nazionale Bettina Piffer e la Responsabile regionale Stefania Greco.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Mundo, che ha evidenziato come la scelta di Trebisacce confermi il valore del lavoro svolto dagli operatori sociali locali: “Questo riconoscimento – ha spiegato – è il risultato della collaborazione continua tra enti, associazioni e istituzioni. Solo unendo le forze possiamo garantire percorsi efficaci per accompagnare i giovani verso maggiore autonomia e sicurezza”.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche la dott.ssa Carmela Vitale, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Trebisacce: “Il nostro obiettivo è intercettare le fragilità e offrire interventi mirati, capaci di generare opportunità reali. Con questa sperimentazione vogliamo sostenere i giovani affinché raggiungano piena indipendenza personale, abitativa e professionale”.