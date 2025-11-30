Trebisacce: il sindaco Mundo avvia il confronto sul nuovo Piano Spiaggia

Trebisacce – Il sindaco di Trebisacce Francesco Mundo ha incontrato le forze economiche e sociali del territorio, gli operatori balneari, associazioni e cittadini, per un confronto sulla Variante al Piano Comunale di Spiaggia (PCS), attualmente in fase di elaborazione. L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale, ha avuto l’obiettivo di definire le linee strategiche di sviluppo su cui basare la futura adozione del nuovo PCS, strumento ritenuto fondamentale per la valorizzazione del litorale, la pianificazione dei servizi e la crescita dell’offerta turistica.

Trebisacce il nuovo Piano Spiaggia

“È un nuovo piano che mira soprattutto a correggere qualche errore che c’è stato in sede di attuazione di programmazione con il varo del primo piano comunale spiaggia – ha detto il sindaco che spiega gli interventi.

“Sostanzialmente non è che interveniamo sulla spiaggia per cementificarla, occuparla, perché gran parte rimarrà ancora libera, solo che naturalmente daremo la possibilità, soprattutto nelle parti non occupate ancora libere, di garantire un servizio essenziale. Perché noi abbiamo 8 km di spiaggia tutti balneabili, dove ci sono stabilimenti e quindi i servizi solo nei 3 km del lungomare che sono peraltro Bandiera Blu. Mentre noi interveniamo nelle altre parti della spiaggia nord, verso Amendolara, proprio per consentire di realizzare qualche stabilimento balneare moderno, nuovo ed efficiente, e quindi garantire questo servizio”.

“Ogni azione amministrativa – ha aggiunto il Sindaco – ha lo scopo sempre di sviluppare economia, oltre quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, quindi sviluppare economia, sviluppare turismo e quindi garantire i servizi e rendere la città accogliente”.