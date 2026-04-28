Trebisacce, un piano idrico da 2 milioni che salverà dalla “sete” anche Villapiana, Albidona, Amendolara e Roseto

TREBISACCE (CS) – Piano idrico contro la siccità! Una svolta decisiva per la gestione delle risorse idriche nell’Alto Jonio Cosentino. Questa mattina, 28 aprile, si è tenuto un importante tavolo tecnico dedicato all’emergenza idrica di Trebisacce e dei comuni limitrofi. L’incontro, richiesto formalmente dal Sindaco Franco Mundo, ha visto la partecipazione dei vertici della Regione Calabria, di Sorical, dell’Autorità di Bacino e della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un piano idrico e strategico in due fasi

Il confronto ha permesso di delineare una strategia operativa divisa in due fasi, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. La fase 1 (Emergenza) vede un investimento di 1 milione di euro per l‘ottimizzazione immediata delle risorse. L’obiettivo è collegare i pozzi comunali di Trebisacce all’adduttrice principale della galleria “Giordomenico”. Questo permetterà di gestire i picchi di domanda durante la stagione estiva. La Fase 2 (Infrastrutturale) prevede un altro 1 milione di euro destinato alla realizzazione di un impianto di potabilizzazione moderno, necessario per il trattamento e il chiarimento delle acque, risolvendo le criticità legate alle piogge intense invernali.

Non solo Trebisacce: benefici per l’intero comprensorio costiero

L’aspetto più rilevante del progetto è l’impatto territoriale. Grazie al potenziamento del sistema di Trebisacce e all’uso efficiente dell’eccedenza della galleria “Giordomenico”, si libereranno risorse idriche vitali per i comuni della fascia costiera. I centri abitati di Villapiana, Albidona, Amendolara e Roseto Capo Spulico beneficeranno direttamente da questi interventi strutturali, riducendo il rischio di siccità e carenze durante i mesi di maggiore afflusso turistico.

Il commento del Sindaco Franco Mundo

Al termine della videoconferenza, a cui hanno partecipato anche il Vicesindaco Aino e l’Assessore Malatacca, il Sindaco Mundo ha espresso soddisfazione: “L’utilizzo dell’eccedenza d’acqua dell’acquedotto Giordomenico è la chiave per arginare l’emergenza non solo a Trebisacce, ma in tutto il comprensorio. Ringrazio la Regione Calabria, Sorical e il dott. Antonino Laganà per l’impegno costante nella ricerca di soluzioni concrete”. La Regione Calabria ha confermato che sottoporrà immediatamente la proposta all’Unità di Missione nazionale per garantire l’attuazione rapida degli interventi.