Trebisacce, operazione antidroga: arrestato un uomo, in casa aveva 100 grammi di cocaina

TREBISACCE (CS) – Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività info–investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia, in particolare lungo l’Alto Ionio cosentino, personale della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, ha condotto una mirata attività di polizia giudiziaria contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Trebisacce, la perquisizione nell’abitazione e il ritrovamento della droga

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Trebisacce, con esito positivo. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in 26 dosi pronte per lo spaccio, oltre a materiale per la pesatura. Secondo le stime investigative, immessa sul mercato la sostanza avrebbe fruttato circa 10.000 euro.

Nella stessa abitazione è stato rinvenuto anche un quantitativo di marijuana, nascosto all’interno di un paio di calzini appartenenti a un altro soggetto, al momento ospite dell’indagato. Anche tale sostanza è stata sottoposta a sequestro.

L’attività si è conclusa con l’arresto dell’uomo trovato in possesso dell’ingente quantitativo di cocaina. Il provvedimento è stato convalidato, e nei suoi confronti sono stati confermati gli arresti domiciliari.