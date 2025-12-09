Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Trenitalia in Calabria sperimenta il biocombustibile che taglia l’80% di emissioni CO₂

Calabria

Trenitalia in Calabria sperimenta il biocombustibile che taglia l’80% di emissioni CO₂

Lo ha detto il direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Francesco Berardi, che annuncia una mobilità sostenibile insieme ad un nuovo parco mezzi

Pubblicato

6 minuti fa

il

Trenitalia

CATANZARO –  Trenitalia annuncia una mobilità sostenibile che include “la riduzione delle emissioni, l’efficientamento energetico e l’utilizzo di materiali rinnovabili fino al 95%”; in Calabria “si sta sperimentando un biocombustibile che abbatte l’emissione di Co2 dell’80%”. Lo ha detto il direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Francesco Berardi, nel corso di una conferenza stampa sullo stato del trasporto pubblico locale in Calabria.

Trenitalia Summer Experience 2024

Trenitalia: “Miglioriamo le connessioni”

“Il trasporto regionale – ha sottolineato – è regolamentato da un contratto di servizio siglato nel 2018 e valido fino al 2032”, nel cui ambito “sono stati acquistati 27 nuovi treni, 14 Pop e 13 Blues”. Berardi ha evidenziato inoltre la necessità “di rendere il trasporto più inclusivo e accessibile”, ricordando che i nuovi convogli “consentono l’accesso agevole anche alle persone con disabilità”. Ha poi richiamato l’importanza degli investimenti infrastrutturali del Gruppo Fs, “finalizzati a migliorare le connessioni, aumentare le frequenze e sviluppare l’intermodalità, pur comportando alcuni disagi per i quali mi scuso a nome del gruppo”

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA