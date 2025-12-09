Trenitalia in Calabria sperimenta il biocombustibile che taglia l’80% di emissioni CO₂

CATANZARO – Trenitalia annuncia una mobilità sostenibile che include “la riduzione delle emissioni, l’efficientamento energetico e l’utilizzo di materiali rinnovabili fino al 95%”; in Calabria “si sta sperimentando un biocombustibile che abbatte l’emissione di Co2 dell’80%”. Lo ha detto il direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Francesco Berardi, nel corso di una conferenza stampa sullo stato del trasporto pubblico locale in Calabria.

Trenitalia: “Miglioriamo le connessioni”

“Il trasporto regionale – ha sottolineato – è regolamentato da un contratto di servizio siglato nel 2018 e valido fino al 2032”, nel cui ambito “sono stati acquistati 27 nuovi treni, 14 Pop e 13 Blues”. Berardi ha evidenziato inoltre la necessità “di rendere il trasporto più inclusivo e accessibile”, ricordando che i nuovi convogli “consentono l’accesso agevole anche alle persone con disabilità”. Ha poi richiamato l’importanza degli investimenti infrastrutturali del Gruppo Fs, “finalizzati a migliorare le connessioni, aumentare le frequenze e sviluppare l’intermodalità, pur comportando alcuni disagi per i quali mi scuso a nome del gruppo”