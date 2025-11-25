Pasquale Tridico si é dimesso da consigliere regionale della Calabria

REGGIO CALABRIA – Pasquale Tridico, del Movimento 5 Stelle, si é dimesso da consigliere regionale della Calabria, optando per il Parlamento europeo. Tridico ha comunicato le sue dimissioni alla presidenza del Consiglio regionale. Tridico si era candidato alla presidenza della Regione Calabria nelle elezioni del 5 e 6 ottobre scorsi, ma era stato battuto da Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato della coalizione di centrodestra. All’ex presidente dell’Inps subentra nel Consiglio regionale Elisabetta Barbuto, ex senatrice, che si era candidata alle elezioni regionali nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Calabria centro, risultando la prima dei non eletti.

Laghi: “A Tridico un ringraziamento sincero”

“Desidero rivolgere a Pasquale Tridico un ringraziamento sincero e profondo per il lavoro portato avanti in questa campagna elettorale e per il contributo politico che, insieme, abbiamo costruito in questi mesi”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Ferdinando Laghi in relazione alle dimissioni di Pasquale Tridico dal Consiglio regionale.

“La sua scelta di optare per il Parlamento europeo – aggiunge Laghi – è logica e opportuna, nel primario interesse della nostra regione. A lui vanno i miei migliori auguri per un impegno che saprà certamente continuare ad onorare anche in Europa. Il momento che viviamo ci richiama con forza alla necessità di una compattezza politica autentica, dentro e fuori il Consiglio regionale.

Le recenti elezioni in Campania e Puglia dimostrano quanto oggi sia fondamentale presentarsi come una comunità politica coesa, capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di dare risposte unitarie e credibili. Per parte mia, continuerò a portare avanti il lavoro avviato con rinnovata determinazione, nel solco dei valori condivisi e con la responsabilità di consolidare un progetto politico che guarda al futuro con serietà e visione”.