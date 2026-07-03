Trovati con oltre 2 chili di cocaina, in arresto un uomo e due donne

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Sono stati trovati in possesso di oltre 2 chili di cocaina. È per questo motivo che un uomo e due donne sono state arrestati dalla Polizia di Stato perchè ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Le tre persone sono state fermate e sottoposte ad un controllo dai poliziotti del Commissariato di Villa San Giovanni che hanno trovato la sostanza stupefacente.

Trovati con la cocaina, due arresti in carcere e uno ai domiciliari

Dopo le formalità di rito, i tre sono stati portati nelle case circondariali di Reggio Calabria a disposizione dell’autorità giudiziaria che, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari.