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Trovati con oltre 2 chili di cocaina, in arresto un uomo e due donne

Calabria

Trovati con oltre 2 chili di cocaina, in arresto un uomo e due donne

L’autorità giudiziaria ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari

Pubblicato

19 ore fa

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cocaina

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Sono stati trovati in possesso di oltre 2 chili di cocaina. È per questo motivo che un uomo e due donne sono state arrestati dalla Polizia di Stato perchè ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Le tre persone sono state fermate e sottoposte ad un controllo dai poliziotti del Commissariato di Villa San Giovanni che hanno trovato la sostanza stupefacente.

Trovati con la cocaina, due arresti in carcere e uno ai domiciliari

Dopo le formalità di rito, i tre sono stati portati nelle case circondariali di Reggio Calabria a disposizione dell’autorità giudiziaria che, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari.

 

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