Truffa da 7mila euro: ritira la merce fingendo di aver saldato il conto e induce in errore la ditta

SORIANO CALABRO (VV) – Una truffa ben organizzata, messa in atto attraverso la simulazione di un pagamento inesistente, ha causato un danno economico di circa 7mila euro a un’azienda di Soriano Calabro, nel Vibonese. La Polizia ha denunciato uomo di 57 anni, pluripregiudicato e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona.

La truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe ritirato la merce fingendo di aver regolarmente saldato il conto, inducendo così in errore la ditta e appropriandosi dei prodotti senza effettuare alcun pagamento. A seguito della denuncia presentata dall’azienda e dei successivi approfondimenti, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno è riuscito a identificare il presunto autore del raggiro, deferendolo all’Autorità giudiziaria competente.

Oltre al procedimento penale, nei confronti del 57enne è stato adottato anche un provvedimento di prevenzione. Il Questore di Vibo Valentia ha infatti disposto un Foglio di Via obbligatorio che vieta all’uomo di fare ritorno nel comune di Soriano Calabro per i prossimi tre anni. In caso di violazione del provvedimento, sono previste le sanzioni stabilite dall’articolo 76 del Decreto legislativo 159/2011, che includono la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10mila euro.

La Polizia ha inoltre eseguito un ulteriore Foglio di Via è stato emesso, su segnalazione dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno, nei confronti di un altro soggetto pluripregiudicato di 44 anni. L’uomo è stato sorpreso nel comune di Monterosso Calabro mentre svolgeva abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge.