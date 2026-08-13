Truffa del finto carabiniere, denunciato un 30enne per aver raggirato una donna di 82 anni

CUTRO (KR) – Il fenomeno delle truffe con il metodo del “finto carabiniere” continua a colpire soprattutto le persone anziane e vulnerabili. A Cutro, i carabinieri della locale Stazione hanno identificato uno dei presunti responsabili di un raggiro avvenuto alla fine di marzo ai danni di una donna di 82 anni.

Finto carabiniere, la truffa ad una anziana a Cutro

L’anziana era stata contattata e poi raggiunta da due persone che si erano presentate come appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Con un racconto costruito ad arte e prospettando alla vittima un possibile danno economico, i due sarebbero riusciti a convincerla a consegnare tutti i gioielli e i monili in oro custoditi nell’abitazione.

Dopo la denuncia, i militari hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei vicini e analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e lungo il percorso seguito dai presunti truffatori.

Un passaggio decisivo è arrivato dalla ricostruzione degli spostamenti dell’autovettura utilizzata per il raggiro. Il veicolo è risultato essere partito da una località nei pressi di Napoli. Gli accertamenti hanno quindi portato all’identificazione di un 30enne originario della provincia di Napoli, denunciato all’Autorità giudiziaria, che non sarebbe nuovo a episodi analoghi.