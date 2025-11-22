Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Nuova truffa online con foto di falsi dirigenti della Polizia: così svuotano i conti

Italia

Nuova truffa online con foto di falsi dirigenti della Polizia: così svuotano i conti

La Polizia Postale lancia un nuovo allarme su una pericolosa truffa online che, nelle ultime settimane, sta colpendo numerosi cittadini

Pubblicato

1 ora fa

il

truffa_whatsapp

COSENZA – La Polizia Postale lancia un nuovo allarme su una pericolosa truffa online che, nelle ultime settimane, sta colpendo numerosi cittadini. I criminali stanno utilizzando foto false di dirigenti della Polizia di Stato per rendere credibili finti messaggi e telefonate volti a sottrarre denaro dai conti correnti.

Come funziona la nuova truffa online

Secondo quanto segnalato dalla Polizia Postale, molti cittadini stanno ricevendo:

  • SMS apparentemente inviati dalla banca, nei quali vengono segnalati presunti problemi al conto corrente;

  • Telefonate su WhatsApp da numeri sconosciuti, il cui profilo mostra l’immagine di dirigenti della Polizia di Stato utilizzata in modo fraudolento.

Lo scopo dei truffatori è apparire autorevoli e convincere la vittima a “mettere al sicuro il denaro”, seguendo istruzioni che portano a perdere i propri risparmi.

Truffa sms 01

Cosa chiedono i truffatori

Gli autori del raggiro invitano la vittima a:

  • effettuare bonifici verso conti correnti falsi;

  • fornire credenziali di accesso,

  • comunicare codici dispositivi o OTP della banca.

Tutte operazioni che permettono ai criminali di svuotare rapidamente il conto corrente.

Polizia-Postale (1)

La Polizia Postale: “È una truffa. Nessuna banca o forza di polizia contatta via WhatsApp o SMS”

La Polizia Postale chiarisce che:

Banche e Polizia di Stato non contattano i cittadini tramite WhatsApp, SMS o altre app di messaggistica per segnalare movimenti sospetti sul conto corrente.
Non chiedono mai credenziali, dati personali o informazioni finanziarie.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA