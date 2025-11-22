Nuova truffa online con foto di falsi dirigenti della Polizia: così svuotano i conti

COSENZA – La Polizia Postale lancia un nuovo allarme su una pericolosa truffa online che, nelle ultime settimane, sta colpendo numerosi cittadini. I criminali stanno utilizzando foto false di dirigenti della Polizia di Stato per rendere credibili finti messaggi e telefonate volti a sottrarre denaro dai conti correnti.

Come funziona la nuova truffa online

Secondo quanto segnalato dalla Polizia Postale, molti cittadini stanno ricevendo:

SMS apparentemente inviati dalla banca , nei quali vengono segnalati presunti problemi al conto corrente;

Telefonate su WhatsApp da numeri sconosciuti, il cui profilo mostra l’immagine di dirigenti della Polizia di Stato utilizzata in modo fraudolento.

Lo scopo dei truffatori è apparire autorevoli e convincere la vittima a “mettere al sicuro il denaro”, seguendo istruzioni che portano a perdere i propri risparmi.

Cosa chiedono i truffatori

Gli autori del raggiro invitano la vittima a:

effettuare bonifici verso conti correnti falsi ;

fornire credenziali di accesso ,

comunicare codici dispositivi o OTP della banca.

Tutte operazioni che permettono ai criminali di svuotare rapidamente il conto corrente.

La Polizia Postale: “È una truffa. Nessuna banca o forza di polizia contatta via WhatsApp o SMS”

La Polizia Postale chiarisce che: