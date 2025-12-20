Truffa online? Pregiudicato di Cariati assolto: il Tribunale smonta tutte le accuse

CATANZARO – È stato definitivamente prosciolto dall’accusa di truffa aggravata in concorso un pregiudicato di Cariati, difeso di fiducia dall’avvocato penalista Raffaele Meles. L’uomo, con diversi precedenti penali, era finito sotto processo con l’accusa di aver truffato diverse persone nella provincia di Catanzaro attraverso la finta vendita online di prodotti di varia natura.

La denuncia e le accuse

Tutto era partito in seguito a una denuncia sporta da una delle vittime, che, dopo il pagamento di un telefono cellulare di ultima generazione, il cui annuncio era stato pubblicato su un noto sito di vendite online, non aveva ricevuto la merce, realizzando così di essere stata oggetto di truffa online.

In particolare, la donna aveva versato oltre mille euro su una carta prepagata intestata a un’altra persona, mentre i contatti telefonici erano stati con il pregiudicato cariatese, il quale nelle trattative di vendita avrebbe garantito il trasferimento della merce solo dopo il pagamento.

L’indagine dei Carabinieri

Per i militari catanzaresi è stato facile risalire all’identità dell’uomo, che per portare avanti le trattative con la vittima utilizzava un numero telefonico intestato a se stesso.

La difesa e il processo

Durante il processo, venivano escusse sia la persona offesa, che confermava le accuse, sia i Carabinieri che avevano effettuato le attività investigative. L’avvocato Meles ha evidenziato diverse criticità procedurali che rendevano nullo l’intero procedimento, sottolineando la totale estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti contestati.

La sentenza del Tribunale di Catanzaro

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo le richieste della difesa, ha definitivamente prosciolto l’uomo da tutte le accuse a suo carico, chiudendo il caso.