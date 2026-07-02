La truffa del falso sms della Polizia: così i malviventi provano a svuotare le case

CATANZARO – La Polizia di Stato informa la cittadinanza di un tentativo di truffa recentemente segnalato nel territorio di Lamezia Terme, invitando tutti i cittadini a prestare la massima attenzione. Una cittadina ha ricevuto un Sms apparentemente proveniente dalla Polizia di Stato con l’invito a contattare un sedicente ‘Ispettore Francesco Morelli’ e a recarsi successivamente presso la Questura di Catanzaro.

Ritenendo autentica la comunicazione la donna si è recata presso la Questura, dove ha scoperto che il messaggio era completamente falso e che nessun appartenente alla Polizia di Stato aveva disposto alcuna convocazione.

Una volta rientrata presso la propria abitazione ha richiesto l’intervento degli agenti della Squadra volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme, che hanno effettuato un controllo dell’immobile senza riscontrare segni di effrazione o intrusioni. L’episodio – spiegano gli investigatori – lascia ritenere che il vero obiettivo dei malintenzionati fosse quello di indurre la vittima ad allontanarsi dalla propria abitazione, per tentare di commettere un furto approfittando della sua assenza.

La Polizia di Stato ricorda che non convoca i cittadini mediante Sms, né invita a contattare telefonicamente funzionari o ispettori attraverso numeri indicati in messaggi ricevuti sul telefono cellulare.

In caso di comunicazioni sospette, raccomanda la Polizia, è fondamentale non seguire le indicazioni contenute nel messaggio; non richiamare i numeri telefonici indicati; verificare sempre la veridicità della comunicazione contattando direttamente gli uffici della Polizia di Stato attraverso i recapiti ufficiali; segnalare immediatamente episodi analoghi al Numero unico di emergenza 112 o al più vicino ufficio di Polizia.