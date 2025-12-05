Truffa del “trattore fantasma”, arrestato 23enne: altri tre indagati tra Cosenza, Catanzaro e Reggio

SAVONA – I Carabinieri di Carcare, in provincia di Savona, hanno concluso un’articolata indagine su una truffa online ai danni di un agricoltore cinquantenne che, lo scorso 4 marzo, aveva versato mille euro come caparra per l’acquisto di un trattore ‘fantasma’, ovvero inesistente. Al termine della prima fase dell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, è stato arrestato un giovane di 23 anni della provincia di Catanzaro, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

Truffa del ‘trattore fantasma’, altri tre giovani indagati

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare un gruppo di persone che avrebbe partecipato alla spartizione del denaro poco dopo la ricarica sulla carta Postepay utilizzata per la truffa. Le perquisizioni – svolte con il supporto dei Carabinieri di Catanzaro Santa Maria, Cariati, Squillace, Ardore Marina e Locri – hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di altri tre giovani, tra i 22 e i 27 anni, residenti nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, ricevute di ricariche Postepay, documenti per l’apertura di carte prepagate e utenze telefoniche riconducibili alla frode, oltre a una patente di guida in bianco pronta per essere contraffatta. Per tutti e quattro gli indagati l’ipotesi di reato si aggrava a causa del concorso di più persone. Gli investigatori stanno ora lavorando per verificare eventuali collegamenti con altre truffe simili registrate in varie regioni italiane, che potrebbero ricondurre allo stesso gruppo calabrese.