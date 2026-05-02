Allarme truffe online: 106mila ricerche al mese spingono verso siti illegali, nascosti in quelli “affidabili”

ROMA – In Italia cresce un fenomeno sempre più pericoloso per i consumatori: truffe da siti apparentemente affidabili, e perfino molto noti, possono ospitare contenuti che rimandano a casinò online non autorizzati. Non si tratta più solo di portali sospetti o poco credibili, ma di domini che godono della fiducia degli utenti e che, proprio per questo, diventano strumenti efficaci per indirizzare verso piattaforme fuori dal circuito legale.

Truffe online: l’indagine e il caso emblematico

A ricostruire il fenomeno è Truffa.net, che ha analizzato il sistema partendo anche dal caso di Bitcoin.com, uno dei siti più noti nel mondo delle criptovalute. Il dato più rilevante è proprio questo: anche portali nati per informazione, tecnologia o intrattenimento possono trasformarsi in canali indiretti verso il gioco illegale.

Come funziona la “trappola”

Il meccanismo delle truffe è semplice ma efficace: l’utente accede a una pagina ospitata da un sito autorevole, legge contenuti apparentemente informativi o comparativi e viene poi reindirizzato verso casinò senza concessione ADM. Si crea così un vero e proprio cortocircuito di fiducia: la reputazione del sito ospitante diventa il ponte verso operatori non regolamentati.

I rischi per i consumatori

Fuori dal controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono meno tutte le principali garanzie del gioco legale. I rischi sono concreti:

– vincite non pagate

– conti bloccati

– bonus poco trasparenti

– difficoltà nel recupero del denaro

– possibili vere e proprie truffe online

Secondo l’analisi su dati Ahrefs, il fenomeno ha dimensioni significative. Il cluster di ricerche legato ai “casino non AAMS” conta 291 parole chiave e circa 106.000 ricerche mensili (oltre 3.500 al giorno). Molti utenti continuano a utilizzare il termine “AAMS”, vecchia denominazione dell’attuale ADM, come sinonimo di operatori non autorizzati.

In Italia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’ente che regola il settore del gioco pubblico. Quando un operatore offre gioco senza concessione, o quando contenuti online ne promuovono l’attività, può scattare l’inibizione dell’accesso tramite i provider. Nino Lucchesi, esperto di Truffa.net, mette in guardia gli utenti: “Verificate sempre che l’operatore abbia concessione ADM e che lo dichiari in modo trasparente”.

“Diffidate di bonus ‘troppo belli per essere veri’, soprattutto se spinti da pagine promozionali o da domini generalisti che – spiega Lucchesi – non hanno come missione la tutela del consumatore. E, se un dominio molto noto vi dovesse indirizzare verso casinò non autorizzati, consideratelo un segnale di rischio, non una garanzia”.

La regola principale resta una: verificare sempre che il sito di gioco sia autorizzato ADM. In un contesto digitale sempre più complesso, anche la fiducia nei grandi portali non basta più: la sicurezza passa dalla consapevolezza degli utenti.