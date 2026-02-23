Truffe online sempre più insidiose, dalle videochiamate agli sms: consigli per evitare inganni digitali

COSENZA – Le truffe online diventano sempre più insidiose, difficili da riconoscere anche per chi nel digitale naviga ampiamente. Oltre al phishing tradizionale, infatti, come segnala l’associazione Codici, i criminali utilizzano tecniche sempre più sofisticate.

Ecco perchè l’associazione mette in guardia i consumatori specificando che conoscere queste nuove tecniche “è essenziale per difendersi efficacemente”. Propone per questo un vademecum di consigli che aiutano ad evitare di cadere nel tranello degli inganni digitali. Vediamo cosa è essenziale sapere.

Truffe online: chiamte, sms e social

“Il vishing (voice phishing) – spiega Codici – combina telefonate e ingegneria sociale. I truffatori si spacciano per operatori bancari, forze dell’ordine o tecnici informatici, creando scenari urgenti per indurti a fornire dati o trasferire denaro. Ricorda: nessuna istituzione seria chiede dati sensibili per telefono. Se ricevi chiamate sospette, riaggancia e contatta direttamente l’ente attraverso i canali ufficiali. Non richiamare numeri forniti dal chiamante”.

Ma questo non è tutto. Ci sono, tra le truffe online che si verificano in tutta Italia, anche quelle degli sms fraudolenti che imitano comunicazioni di corrieri, banche o enti pubblici. “Spesso contengono link che portano a siti falsi identici agli originali, – spiega Codici – progettati per rubare credenziali o installare malware. Non cliccare mai link ricevuti via sms inaspettati. Accedi sempre ai servizi digitando manualmente l’indirizzo ufficiale nel browser”.

I truffatori colpiscono anche tramite i social network e le app di incontri creano profili falsi per instaurare relazioni virtuali. Dopo aver guadagnato fiducia, inventano emergenze o opportunità di investimento per ottenere denaro. “Sii estremamente cauto con persone conosciute solo online – segnala l’associazione – che chiedono denaro, anche dopo mesi di conversazione. Nessuna vera relazione si basa su richieste finanziarie”.

Criptovalute e videochiamate

Non mancano poi nel campo delle truffe online, quelle sulle criptovalute che offrono rendimenti impossibili o richiedono investimenti iniziali per partecipare a sistemi piramidali. “Promesse di guadagni facili e rapidi sono sempre sospette. – mette in guardia Codici – Prima di investire, verifica che l’intermediario sia autorizzato da Consob. Diffida di pressioni a investire velocemente o in segreto”.

La tecnologia permette ora di creare video e audio falsi estremamente realistici. Amche su questo fronte si nascondono le insidie delle truffe. “Potresti ricevere videochiamate apparentemente da familiari in difficoltà o messaggi vocali da persone note. – segnala ancora Codici – In caso di richieste urgenti di denaro, anche se sembrano provenire da persone fidate, verifica sempre attraverso un canale alternativo”.

Il consiglio generale

Nel vademecum dei consigli per difendersi dalle truffe online, l’associazioe ricorda a tutti un’azione fondamentale da mettere in campo. “Mantieni scetticismo verso opportunità troppo belle per essere vere, verifica sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali, non prendere decisioni affrettate sotto pressione, – conclude – e segnala alle autorità competenti ogni tentativo di truffa“.