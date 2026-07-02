Truffe sventate a Carolei: fermate 2 persone, il Comune mette in guardia i cittadini

CAROLEI (CS) – Due persone sono state fermate dai carabinieri di Carolei, nell’ambito di un’attività legata a tentativi di truffe telefoniche ai danni dei cittadini. A renderlo noto è stato il Comune attraverso la propria pagina social, sottolineando che sono tuttora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine: «i Carabinieri di Carolei, hanno neutralizzato i tentativi di truffa, fermando 2 persone straniere…sono in corso accertamenti. Fortunatamente nessun cittadino di Carolei è caduto nella trappola della truffa, ma si raccomanda massima attenzione».

Truffe a Carolei, l’allarme del Comune

L’Amministrazione comunale ha inoltre segnalato la presenza di nuove truffe telefoniche in circolazione, messe in atto da persone che si spacciano per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Diversi cittadini starebbero ricevendo chiamate da finti Carabinieri che, ad esempio, raccontano di incidenti appena avvenuti a un familiare, cercando di creare panico soprattutto alle persone più fragili.

Il Comune invita i residenti a parlare con i propri familiari, in particolare con le persone anziane, spesso bersaglio di questo genere di raggiri. L’obiettivo dei truffatori è creare uno stato di agitazione per ottenere denaro o informazioni personali.