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Turista argentino muore in spiaggia: terza vittima in otto giorni sulla Costa degli Dei

Calabria

Malore Fatale

Turista argentino muore in spiaggia: terza vittima in otto giorni sulla Costa degli Dei

La tragedia si è consumata in uno stabilimento balneare del Vibonese: inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. È la terza vittima in otto giorni per malori improvvisi lungo lo stesso tratto di costa

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19 ore fa

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PARGHELIA (VV)- Un turista argentino è morto oggi a causa di un improvviso malore, forse un infarto, mentre si trovava sulla spiaggia in uno stabilimento balneare a Parghelia, nel vibonese. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i mezzi della Guardia costiera: un equipaggio via mare con e una pattuglia via terra della Capitaneria di Tropea.

I sanitari dell’ambulanza del 118 giunti insieme all’equipaggio dell’elisoccorso fatto decollare per velocizzare il trasferimento, hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare andate avanti per quasi un’ora, ma ogni tentativo è stato vano.

Con quello di oggi salgono a tre le vittime in soli otto giorni nello stesso tratto di costa, colpite da malori improvvisi mentre si trovavano in spiaggia o in acqua.

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