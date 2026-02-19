Ubriaca devasta un bar e si scaglia contro i carabinieri, scatta il Dacur per 3 anni

BADOLATO (CZ) – Momenti di tensione a Badolato, dove una donna ubriaca ha devastato un bar del centro, scagliandosi poi contro i militari intervenuti con frasi minacciose e ingiuriose.

Ubriaca e violenta, scatta il Divieto di Accesso ai Centri Urbani

Per la donna, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato disposto il DACUR (provvedimento di Divieto di Accesso ai Centri Urbani) della durata di tre anni, emesso dal Questore di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito la donna, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a furto e lesioni personali, era stata arrestata dai Carabinieri della locale Stazione. I militari erano intervenuti presso il bar dove la stessa stava danneggiando il locale.

All’arrivo dei carabinieri, la donna si è scagliata con violenza contro di loro, pronunciando frasi minacciose e ingiuriose, aggravando ulteriormente la propria posizione. Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità sociale già evidenziata dai precedenti, il Questore di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il provvedimento che le vieta l’accesso ai locali pubblici e alle aree urbane interessate. Le è stato inoltre notificato che l’eventuale violazione del provvedimento costituisce reato, punito con la reclusione da uno a tre anni e con una sanzione pecuniaria.