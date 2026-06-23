Ucciso nelle campagne di Bra con un colpo alla nuca, arrestato un 36enne cosentino

TORINO – Per la morte del 25enne albanese, Erdi Varaku, ritrovato senza vita nelle campagne di Bra, nel Cunese, è stato arrestato un giovane cosentino. Si tratta di un 36enne che ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio. Il giovane trovato cadavere nei pressi della sua auto, a Pollenzo, lo scorso 20 febbraio è morto, per come confermato dall’autopsia, per via di un colpo di proiettile alla nuca.

Le indagini si erano orientate sugli ambienti dello spaccio dopo il ritrovamento in casa della vittima di un’ingente somma di denaro contante, circa 54 grammi di cocaina e 6 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. In un garage nella sua disponibilità erano state inoltre sequestrate armi rubate con matricola abrasa, più altri 160 grammi di cocaina e 900 grammi di marjuana.

Omicidio a Bra, l’arresto del cosentino in Calabria

Le indagini hanno portato ad individuare come presunto responsabile un 36enne italiano, all’epoca dei fatti domiciliato nel Braidese e poi trasferitosi alcuni giorni dopo il delitto nel Cosentino, sua area d’origine. A carico del soggetto pende anche l’accusa di detenzione e porto d’arma da fuoco. Il gip di Asti l’11 giugno scorso ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura. L’arresto si è concretizzato alcuni giorni dopo in Calabria, a cura dei militari di Cuneo e di Bra, con il supporto del locale comando provinciale e dei reparti anticrimine di Torino e di Reggio Calabria. La posizione del 36enne, ora in carcere in Calabria e sottoposto a interrogatorio di garanzia, resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.