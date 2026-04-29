“Una casa per tutti”: fino a 350€ a chi fatica a pagare l’affitto ai residenti di diversi comuni dello Jonio Cosentino

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – È stato ufficialmente pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente l’avviso pubblico relativo al progetto “Una Casa per tutti”, un’iniziativa di sostegno economico destinata ai residenti dei comuni dell’ATS Corigliano-Rossano. Un aiuto concreto per chi fatica a pagare l’affitto e un passo deciso verso l’inclusione sociale. Il progetto nasce con l’obiettivo di mitigare gli effetti della crisi economica e rispondere alla crescente vulnerabilità sociale del territorio, offrendo un contributo diretto per il pagamento del canone di locazione.

Risorse e Obiettivi: quasi 500mila euro per il welfare

L’intervento gode di una dotazione finanziaria rilevante, pari a € 473.200,88, derivante dai fondi del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Nello specifico, l’iniziativa si inquadra nelle politiche regionali di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. L’amministrazione intende così rafforzare il sistema di protezione sociale, trasformando le risorse europee in azioni tangibili per i nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità socio-economica.

L’intervento si rivolge a nuclei familiari che si trovano in condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare stesso considerando anche gli eventuali ulteriori benefici già a disposizione dei destinatari finali. Il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio regionale di altro immobile ad uso abitativo.

I destinatari del contributo potranno ricevere un importo massimo pari ad € 300,00 mensili, maggiorato di € 50,00 in presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare e nel rispetto del canone mensile di affitto. Ogni Soggetto/nucleo può presentare una sola Domanda di accesso al contributo.

Chi può partecipare: i requisiti e i comuni interessati

I destinatari della misura una Casa per tutti sono i cittadini e i nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ambito con comprovate difficoltà economiche. Oltre al comune capofila di Corigliano-Rossano, l’avviso è rivolto ai residenti dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Paludi, Cropalati, Crosia, Longobucco, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese. I requisiti dettagliati (tra cui soglie ISEE e tipologie di contratto di locazione ammissibili) sono consultabili integralmente nel bando ufficiale.

Come e quando presentare la domanda

I termini per la presentazione delle istanze sono già fissati. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 27 aprile 2026 e restano aperte per i successivi 30 giorni. La modalità di invio è esclusivamente telematica. Gli interessati dovranno inviare la documentazione necessaria tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Dove scaricare i moduli

Con questa misura, l’ATS di Corigliano-Rossano ribadisce il proprio impegno per una comunità più solidale e inclusiva, mettendo al centro il diritto all’abitare come pilastro fondamentale della dignità umana. Per facilitare l’accesso ai cittadini, il testo completo dell’avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano e sui portali web dei comuni appartenenti all’ATS. È possibile scaricare la documentazione direttamente a questo link: Avviso Pubblico “Una Casa per Tutti”