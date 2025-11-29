‘Una schiacciata per la polio’: a Rende una serata di sport all’insegna della beneficenza

COSENZA – Il valore del service sul territorio è uno dei caratteri distintivi del Rotary, impegnato sin dalla sua nascita nella promozione di iniziative che uniscono volontariato e solidarietà a vantaggio dello sviluppo delle comunità locali. Una prerogativa che contraddistingue anche i club del Distretto RI 2102, attivi nella realtà calabrese con progettualità capaci di generare impatto concreto. In questo solco nasce una nuova iniziativa che unisce socialità, sport e impegno civile.

Mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 18, il PalaCUS dell’Università della Calabria ospiterà Una schiacciata per la Polio, un evento di beneficenza nato con l’obiettivo di sostenere la lotta globale contro la poliomielite. L’iniziativa, realizzata dai Rotary Club Cosenza Sette Colli e Presila Cosenza Est in partnership con Unical, CUS Unical, CRUC e SOMOS, unirà la passione per lo sport al valore del service rotariano attraverso un doppio appuntamento di grande coinvolgimento: due match di pallavolo che vedranno scendere in campo giovani atleti, studenti e dipendenti universitari. Il tutto impreziosito da una presenza d’eccezione.

Il primo incontro sarà dedicato ai giovani: una sfida Under 19 che vedrà protagoniste le rappresentative delle società Tonno Callipo Volley, Innova Volley e Pallavolo Crotone, chiamate a confrontarsi sul parquet del PalaCUS in un match all’insegna del talento, della crescita e dei valori educativi dello sport. A seguire, un match misto coinvolgerà atlete e atleti del CUS Unical e della Innova Volley, opposti a una rappresentativa composta da dipendenti dell’Università della Calabria. A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione straordinaria di Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo, argento olimpico ad Atene 2004, due volte campione europeo, tecnico federale FIPAV e componente del Team Illumina di Sport e Salute.

L’evento si inserisce nella più ampia cornice delle iniziative promosse dalla Rotary Foundation, la realtà del Rotary International che sostiene programmi umanitari a impatto globale e progetti di service locali. Tra questi, End Polio Now rappresenta uno dei più significativi e duraturi impegni del Rotary: una campagna internazionale che, grazie alla collaborazione con OMS, UNICEF, CDC e la Bill & Melinda Gates Foundation, ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di poliomielite nel mondo.

Il pubblico che parteciperà all’evento potrà contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, con donazioni volontarie e libere, anche acquistando magliette create per l’occasione. Un’iniziativa di service che non solo punta a sostenere le attività di vaccinazione e monitoraggio sanitario nei Paesi in cui la poliomielite è ancora presente, ma rafforza anche il legame tra Rotary e comunità, chiamando cittadini, studenti e sportivi a partecipare a una causa che riguarda il futuro di milioni di bambini. La serata è aperta al pubblico di tutte le età: un appuntamento di condivisione e solidarietà, all’insegna dei valori dello sport e dell’etica, con un obiettivo concreto di aiuto verso il prossimo.