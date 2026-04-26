All’Unical parte “Atelier in Campus”: l’arte contemporanea arriva in Ateneo con la produzione 4 opere

RENDE – All’Unical parte “Atelier in Campus”, il progetto promosso dall’Ateneo di Arcavacata e dalla Fondazione Carical che, nelle prossime settimane, porterà alla realizzazione di quattro opere di arte contemporanea all’interno del campus universitario. L’iniziativa mira a trasformare l’Ateneo in uno spazio di sperimentazione culturale, accogliendo artisti in residenza chiamati a sviluppare i propri lavori in dialogo con la comunità universitaria.

Unical, “Atelier in Campus”: un nuovo step di una collaborazione già consiolidata

Le attività partiranno nei prossimi giorni e si concluderanno a settembre. Una commissione congiunta Unical-Carical definirà le tematiche e selezionerà gli artisti, seguendo le diverse fasi del progetto. Ogni opera sarà presentata pubblicamente nella settimana successiva alla sua realizzazione.

Il coordinamento di “Atelier in Campus”, fortemente voluto dal rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, e dal presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, è stato affidato al delegato alla Socialità, Giuseppe Guido.

L’accordo rafforza una collaborazione già consolidata tra le due istituzioni, che mettono in comune risorse economiche, organizzative e competenze, sostenendo in parti uguali le spese per la realizzazione delle opere che saranno di proprietà condivisa e collocate prevalentemente nel campus, con una presenza anche presso la sede della Fondazione.

La presenza a Matera ed il convegno internazionale

Il progetto si concluderà a Matera con un evento di presentazione inserito nel programma di iniziative legate al recente riconoscimento della città lucana come Capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

Tra le iniziative congiunte è previsto infine un convegno internazionale dedicato al rapporto tra creatività e intelligenza artificiale che rientrerà nelle iniziative previste per la XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea promosso dalla Fondazione Carical.