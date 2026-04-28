Unical, diritto allo studio garantito. Borse di studio a 9.000 studenti, il 100% degli idonei

RENDE – L’Unical si conferma un’eccellenza nel panorama nazionale per il sostegno agli studenti. Anche per l’anno accademico in corso, l’Unical ha centrato l’obiettivo della copertura totale delle borse di studio: il 100% degli studenti idonei riceverà il contributo economico, per un totale di ben 9.000 beneficiari.

I numeri: 16 milioni dalla Regione e il plus dell’Unical

Il raggiungimento di questo risultato è il frutto di una strategia finanziaria coordinata tra l’Ateneo e la Regione Calabria. La svolta è arrivata con l’ultimo stanziamento regionale di 16,7 milioni di euro (fondi PR FESR FSE+ 2021-2027), destinato a coprire la quasi totalità del fabbisogno residuo. Tuttavia, per non lasciare indietro nessuno, l’Università ha deciso di intervenire direttamente e l’Ateneo sommerà risorse proprie fino a raggiungere un investimento complessivo di quasi 6 milioni di euro di bilancio interno per le borse di studio. Una scelta politica chiara che mette al centro il benessere della comunità studentesca.

Il Rettore dell’Unical Gianluigi Greco: “Una missione accademica”

Soddisfatto il Rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, che ha sottolineato l’importanza costituzionale di questo traguardo: «Garantire il diritto allo studio è un pilastro della nostra missione. Abbiamo ritenuto doveroso intervenire con nostre economie di bilancio per assicurare che ogni studente riceva il supporto dovuto». Il Rettore ha inoltre rimarcato come l’investimento sui giovani sia una priorità assoluta per l’Ateneo di Arcavacata, sottolineando il ruolo dell’Unical come ascensore sociale per il territorio.

Verso la “Svolta Epocale”: borse di studio già a settembre

Le prospettive per il futuro sono ancora più rosee grazie alla nuova legge regionale sul diritto allo studio. Secondo quanto dichiarato dal Rettore Greco, dal prossimo anno accademico cambieranno radicalmente le tempistiche. Non si dovrà più attendere fino a maggio per avere certezze sui contributi. Già dal mese di settembre, chi sceglierà di iscriversi agli atenei calabresi potrà contare su una realtà concreta e immediata. Priorità strategica: la Regione Calabria ha ufficialmente inserito il diritto allo studio tra i punti chiave della programmazione futura.