UniCal Connect, 80 dipendenti protagonisti: l’Università della Calabria punta tutto sul capitale umano

RENDE – Investire sulle persone per rendere più forte l’intera comunità accademica. È questa la visione alla base di “UniCal Connect”, il percorso di team building promosso dall’Università della Calabria per consolidare le relazioni professionali e valorizzare le competenze del personale. L’iniziativa ha coinvolto circa 80 dipendenti assunti nell’ultimo triennio, riuniti in due sessioni formative ospitate dal Maritim Resort Calabria di Villapiana: la prima dal 25 al 27 settembre, la seconda dal 4 al 6 ottobre.

UniCal Connect, due weekend per costruire una comunità più unita

Un’esperienza sviluppata al di fuori degli spazi del Campus, pensata per favorire la conoscenza reciproca e superare le distanze tra ruoli e uffici. A testimoniare l’importanza attribuita dall’Ateneo al benessere organizzativo sono stati anche i vertici istituzionali, con la partecipazione del Rettore Gianluigi Greco, del Direttore Generale Candeloro Bellantoni, del Direttore Generale Vicario e responsabile della Direzione Risorse Umane Roberto Elmo, insieme ad alcuni dirigenti universitari. La presenza della governance ha contribuito a creare occasioni di dialogo diretto e condivisione, confermando la volontà di considerare il capitale umano un elemento strategico per lo sviluppo dell’Università.

Coesione, dialogo e appartenenza: le priorità del progetto

Il programma si è concentrato su tre dimensioni fondamentali: collaborazione, comunicazione interna e senso di appartenenza. Il lavoro di squadra è stato affrontato come una competenza da sviluppare e consolidare nella quotidianità professionale, mentre particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di rendere più efficace e trasparente il dialogo tra le diverse aree dell’Ateneo.

In un’organizzazione articolata come l’Unical, infatti, la capacità di ascoltarsi, condividere informazioni e lavorare verso obiettivi comuni rappresenta una condizione essenziale per migliorare il funzionamento dei servizi e rafforzare la collaborazione. A queste dimensioni si affianca il legame con l’identità universitaria: sentirsi parte dell’Unical significa riconoscere il valore del suo modello di Campus e il ruolo che l’Ateneo svolge per la crescita sociale, culturale ed economica del territorio. L’obiettivo è fare in modo che ogni dipendente possa riconoscersi nella missione dell’istituzione e contribuire attivamente al raggiungimento dei suoi traguardi.

Dallo sport al lavoro: la forza del gruppo

A rendere ancora più coinvolgente il percorso sono stati gli interventi motivazionali di due protagonisti dello sport italiano, chiamati a raccontare come fiducia, impegno e cooperazione possano fare la differenza nei risultati di una squadra. Nel primo appuntamento è intervenuto Roberto Occhiuzzi, ex calciatore e allenatore del Cosenza Calcio; nella seconda sessione è stato invece il turno di Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e attuale Direttore Sportivo del CUS UNICAL Sport Hub.

Attraverso le rispettive esperienze, entrambi hanno offerto spunti di riflessione sulle dinamiche dei gruppi e sull’importanza della fiducia reciproca per raggiungere obiettivi condivisi, mettendo in relazione i valori dello sport con le sfide del contesto lavorativo. La riuscita di “UniCal Connect” si inserisce così nella strategia dell’Ateneo di puntare sulla crescita professionale e relazionale del proprio personale. Un investimento che mira a rafforzare la collaborazione interna, alimentare il senso di comunità e preparare l’Università della Calabria ad affrontare con maggiore coesione le sfide future.