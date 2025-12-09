Unical, prima iniziativa pubblica di “Docenti per Gaza”: incontro sul diritto all’educazione

RENDE – Si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 18, presso l’aula SSP5 (Cubo 1/A) dell’Università della Calabria – Unical, la prima iniziativa pubblica del nodo regionale “Docenti per Gaza”, rete nazionale che da quasi due anni sostiene studenti, insegnanti e operatori scolastici palestinesi nella difesa del diritto all’educazione critica e consapevole.

Il movimento denuncia da tempo quella che definisce una distruzione sistematica del sistema educativo nella Striscia di Gaza, una crisi che – secondo la rete – non riguarda soltanto la devastazione materiale prodotta dai bombardamenti, ma anche processi più sottili che investono la sfera della conoscenza: manipolazione dei contenuti, distorsioni della realtà e controllo dell’informazione. Una dinamica che, affermano i promotori, rischia di trasformare i luoghi della formazione in strumenti di censura e disinformazione.

L’incontro all’Unical sarà dedicato proprio a questi temi: la libertà di insegnamento, la crescente militarizzazione di scuole e università, e la necessità di costruire spazi di confronto in grado di offrire narrazioni alternative.

Interverranno Giuseppe Bornino (referente regionale Docenti per Gaza – Calabria), Antonia Esposito (Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole), Alessia Roberto (studentessa Unical), Munira El Najar (educatrice operante nella Striscia di Gaza), Antonino Campennì (docente Unical) e Alessandra Mancuso (Docenti per Gaza – Calabria).

Un appuntamento che gli organizzatori considerano fondamentale per elaborare insieme strategie utili a esercitare il dissenso, promuovere il pensiero critico e approfondire la situazione in corso a Gaza attraverso testimonianze dirette e contributi dal mondo della formazione.