Eccellenze Unical, alla ricercatrice Maria Caterina Crocco il Premio Bernardo Nobile

Maria Caterina Crocco dell’Unical premiato per il suo elaborato selezionato tra i quattro migliori lavori della categoria dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei big data alla ricerca scientifica e tecnologica

Pubblicato

2 minuti fa

il

Unical Maria Caterina Crocco

RENDE – Va a Maria Caterina Crocco, giovane ricercatrice dell’Università della Calabria, uno dei riconoscimenti della XX edizione del Premio Bernardo Nobile dedicato agli studi che valorizzano l’analisi dei dati e delle informazioni in ambito scientifico, tecnologico e brevettuale. Un prestigioso riconoscimento scientifico ricevuto grazie alla tesi da lei realizzata dal titolo “Non Destructive Material Investigation: Advanced Techniques Across Disciplines”.

L’elaborato è stato selezionato tra i quattro migliori lavori della categoria dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei big data alla ricerca scientifica e tecnologica. La commissione ha premiato lo studio per “l’approccio innovativo che combina microtomografia a raggi X e spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, e per aver dimostrato in modo convincente le potenzialità di queste tecniche in numerosi campi tecnologici, contribuendo così all’avanzamento della conoscenza e dell’innovazione”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Trieste, durante l’evento “Brevetti e AI: il cuore della rivoluzione Deep Tech”, organizzato da Area Science Park con il supporto dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali.

Unical Maria Caterina Crocco

A Maria Caterina Crocco dell’Unical un doppio premio

Il Premio Bernardo Nobile, promosso annualmente da Area Science Park in memoria del primo responsabile del Centro PatLib del Parco scientifico di Trieste, è rivolto a laureati e dottori di ricerca che si siano confrontati, nei loro elaborati, con l’uso dei brevetti e delle fonti documentali ad essi collegate oppure con metodologie di analisi dei dati utili a valorizzare tecnologie deep tech in contesti economici, sociali, geopolitici e scientifici.

Maria Teresa Crocco, dottoressa di ricerca nel programma in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali, ha sviluppato la propria attività presso il Dipartimento di Fisica e la beamline µTomo dell’infrastruttura di ricerca STAR dell’Unical. A conferma dell’eccellenza del suo percorso scientifico aveva già ricevuto nei mesi scorsi, dalla Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS), il premio nazionale “Carlo Lamberti”.

Unical Maria Caterina Crocco

