Unical, la mobilità si fa green: debutta il nuovo bus-navetta 100% elettrico

RENDE – Il bus-navetta gratuito dell’Unical diventa 100% elettrico. Il servizio che consente agli studenti e al personale dell’ateneo di spostarsi facilmente da una parte all’altra del Campus di Arcavacata si rinnova e così la mobilità diventa del tutto green.

Così anche gli spostamenti interni che hanno portato ad un sensibile miglioramento della qualità della vita universitaria, guardano al futuro e al rispetto dell’ambiente. Meno impatto ambientale e più accessibilità. Il nuovo bus elettrico, infatti, possiede una rampa estraibile che consente alle persone con mobilità ridotta e agli utenti in carrozzina di accedere facilmente al servizio.

Una scelta, come l’Università della Calabria ha spiegato tramite i suoi canali social “che rientra nelle iniziative dell’Ateneo per sostenibilità, inclusione e qualità dei servizi di mobilità interna”.

Unical, in servizio da oggi il bus-navetta elettrico

Il servizio è stato inaugurato ieri, martedì 16 dicembre, alla presenza della delegata del Rettore per i Trasporti e la Mobilità, Prof.ssa Gabriella Mazzulla e del presidente del Consorzio Autolinee, Rocco Carlomagno. Da oggi il servizio è entrato in funzione mantenendo gli stessi orari già in vigore.

Il bus farà la spola sul ponte carrabile dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni feriali e a chiamata dalle 20:00 alle 24:00 tutti i giorni, weekend inclusi, utilizzando l’app DRT Unical.