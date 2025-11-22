All’Unical si insedia il Senato accademico: al via una nuova fase di dialogo e rinnovamento

COSENZA – Prima seduta e insediamento ufficiale oggi per il nuovo Senato Accademico dell’Università della Calabria. L’incontro si è svolto questo pomeriggio presso la Sala Consiglio del cubo 25B. Una scelta non soltanto logistica, ma anche simbolica: il rettore Gianluigi Greco, che per statuto presiede il Senato, ha inteso infatti riportare le sedute dell’organo di rappresentanza e di governo scientifico e didattico dell’Ateneo in uno spazio capace di stimolare la partecipazione collegiale e un confronto diretto tra i suoi componenti. Ha così scelto di abbandonare la sala dell’University Club, concepita per attività di formazione e convegnistica, utilizzata come sede delle riunioni del Senato dal periodo del Covid in poi.

«L’insediamento del nuovo Senato Accademico – ha commentato Greco – rappresenta un momento di grande significato per la vita del nostro Ateneo e segna l’inizio di una fase importante per la comunità universitaria. Il Senato è il cuore del confronto democratico nel Campus, il luogo in cui la comunità universitaria si esprime nella sua pluralità di voci e competenze, in cui l’Ateneo riflette su sé stesso, elabora proposte e orienta le decisioni che incidono sulla vita accademica, scientifica e didattica. Mi auguro che questo mandato sia contrassegnato da spirito di collaborazione, ascolto reciproco e responsabilità condivisa: solo così potremo costruire un’università sempre più innovativa, aperta e capace di rispondere alle sfide del presente».

Nel corso della riunione di insediamento, è stato inoltre definito il coordinamento delle quattro commissioni senatoriali – Didattica, Indirizzo Strategico, Normativa e Governo d’Ateneo e Ricerca e Terza Missione – affidato rispettivamente a Francesco Plastina, Maurizio Muzzupappa, Fabrizio Luciani e Raffaele Perrelli.

Il nuovo Senato Accademico

Alla luce delle elezioni dello scorso 29 ottobre, ad oggi l’organo è composto da quindici docenti (di cui un professore associato e 9 direttori di dipartimento, nel rispetto delle quote minime previste dallo Statuto), due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quattro degli studenti (eletti nel 2024).

Professori e ricercatori di ruolo:

Personale tecnico-amministrativo:

Paola Dodaro , funzionaria presso l’Area Professori e Ricercatori della Direzione Risorse Umane. Da oltre vent’anni si occupa della gestione giuridica ed economica di docenti e ricercatori, con attenzione agli aspetti normativi e amministrativi. Collabora con le strutture di Ateneo per garantire trasparenza ed efficacia nei processi, con un approccio orientato al supporto delle carriere.

, funzionaria presso l’Area Professori e Ricercatori della Direzione Risorse Umane. Da oltre vent’anni si occupa della gestione giuridica ed economica di docenti e ricercatori, con attenzione agli aspetti normativi e amministrativi. Collabora con le strutture di Ateneo per garantire trasparenza ed efficacia nei processi, con un approccio orientato al supporto delle carriere. Ernesto Oliverio, funzionario presso la Direzione Risorse Umane dell’Università della Calabria. Laureato in Scienze economiche e sociali, ha conseguito un master in conservazione dei documenti digitali. In passato è stato membro del Senato Accademico e rappresentante RSU dell’Ateneo, oltre ad aver maturato esperienza come amministratore locale.

Studenti (in carica fino a giugno 2026):