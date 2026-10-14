Unione dei Comuni, Ghionna: «mobilità, servizi e opere pubbliche per rilanciare la grande area urbana»

RENDE – Accelerare il percorso verso l’Unione dei Comuni per costruire un’area urbana più integrata, senza cancellare l’autonomia e le identità dei singoli territori. È questa la posizione espressa da Marco Saverio Ghionna, consigliere comunale di Rende e capogruppo di Futuro, che guarda con favore al progetto istituzionale tra Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto Uffugo.

Oltre la fusione dei Comuni, una nuova strategia territoriale

Dopo l’esito del referendum sulla fusione tra i primi tre Comuni, il cui risultato rappresenta un’indicazione politica e istituzionale da rispettare, secondo Ghionna è necessario individuare una strada alternativa per rafforzare la conurbazione. L’Unione può rappresentare questa opportunità, preservando le specificità amministrative di ciascun Comune e il ruolo di Cosenza come capoluogo di provincia. Per il gruppo Futuro, tuttavia, non basta definire una nuova struttura istituzionale: occorre trasformarla in uno strumento capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Mobilità e servizi, le prime sfide da affrontare

Il salto di qualità richiesto passa innanzitutto dalla condivisione di funzioni, risorse e obiettivi. Tra le priorità indicate da Ghionna figura la mobilità, con una programmazione coordinata del trasporto pubblico e collegamenti più efficienti tra i quattro Comuni, l’Università, le stazioni ferroviarie, l’ospedale e i principali poli dei servizi. A questo si aggiunge la necessità di una visione unitaria per la viabilità, i parcheggi e la mobilità sostenibile.

Un altro fronte strategico è quello dei servizi sociali: una maggiore integrazione potrebbe favorire economie di scala, una più elevata specializzazione e prestazioni più omogenee per famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità. Centrale anche la proposta di elaborare un vero Piano delle opere pubbliche di area urbana, con infrastrutture prioritarie, finanziamenti individuati, soggetti responsabili dell’attuazione e tempi certi.

In questo quadro, la concentrazione di investimenti e infrastrutture lungo l’asse nord, tra Rende e Montalto Uffugo, viene considerata un’occasione da valorizzare affinché i benefici della crescita si estendano all’intera conurbazione. In prospettiva, potrebbe essere valutato anche un coinvolgimento progressivo della cintura delle Serre cosentine, sulla base delle relazioni funzionali tra territori.

Un’agenda comune per passare dalle parole ai fatti

L’apertura al progetto è accompagnata dalla richiesta di imprimere una svolta operativa al confronto istituzionale. Ghionna, a nome del gruppo consiliare Futuro, si dice disponibile a contribuire costruttivamente al percorso, ma ritiene indispensabile arrivare rapidamente a un documento tecnico-programmatico che definisca le funzioni da associare, le risorse da impiegare, i servizi da integrare e le opere da realizzare, indicando anche le relative tempistiche. È questo, secondo il consigliere, il passaggio che necessita di un approfondimento più incisivo nel dibattito finora sviluppato.

La sfida è superare la prospettiva della fusione senza rinunciare a una governance territoriale condivisa, capace di riconoscere una realtà urbana già consolidata attraverso gli spostamenti quotidiani, l’Università, il lavoro, i servizi e le relazioni economiche. Il principio indicato dunque, va verso lo sviluppo – secondo Ghionna – che non deve tradursi in uno spostamento del baricentro da un Comune all’altro, ma in un’occasione di crescita condivisa. Perché il futuro dell’area urbana dipenderà dalla capacità di trasformare una collaborazione istituzionale in risultati concreti per tutti i cittadini.