Giallo a Vallefiorita: uomo trovato ferito a coltellate, è in gravi condizioni

VALLEFIORITA (CZ) – I carabinieri indagano su un accoltellamento a Vallefiorita, nel Catanzarese. L’uomo è stato trovato ferito con lesioni compatibili con colpi inferti da un’arma da taglio nella zona delle case popolari. L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta ai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per verificare quanto accaduto.

Ferito a coltellate, il ritrovamento e la corsa in ospedale

Una volta arrivati nell’area indicata, i militari hanno trovato l’uomo in gravi condizioni. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni cliniche né sulla sua identità.

Aggressione o gesto volontario?

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento dell’uomo. Gli investigatori stanno infatti valutando diverse piste e non escludono alcuna ipotesi. Tra quelle al vaglio vi è la possibilità che il ferito sia stato vittima di un’aggressione, ma viene considerata anche l’eventualità di un gesto autolesionistico. Sarà il lavoro degli inquirenti a stabilire se dietro l’episodio si nasconda una lite degenerata, un’azione violenta premeditata oppure un atto volontario compiuto dalla stessa persona ferita.