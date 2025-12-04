Uomo trovato senza vita in centro a Reggio, sul posto la Polizia

REGGIO CALABRIA – Questa mattina un uomo è stato trovato senza vita nel centro di Reggio Calabria. Si tratta di un senzatetto, di nazionalità indiana ma che da tempo viveva senza fissa dimora in città. Il corpo senza vita dell’uomo, sui 30 anni, è stato trovato nei pressi di Piazza Carmine nei pressi di un locale abbandonato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale ed il medico scientifico. Al vaglio le cause del decesso.