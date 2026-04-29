RENDE – Il cuore della Pirossigeno Cosenza batte ancora, forte e indomito. In un PalaPirossigeno ribollente di passione, i lupi di mister Tuco Ibañes centrano una vittoria vitale, sconfiggendo l’Ecocity Genzano 2-1 grazie a un finale per cuori deboli. Una rete di Mauro Canal a pochissimi centesimi dalla sirena tiene accesa la fiammella della speranza: la Serie A è ancora un obiettivo possibile, da conquistare con le unghie e con i denti.

La partita: De Brasi saracinesca, Marchio sblocca il match

Il primo tempo è una partita a scacchi ad alta intensità. La Pirossigeno si affida ai riflessi di De Brasi, schierato titolare per la prima volta in campionato, che si dimostra subito insuperabile. Il portiere rossoblù neutralizza i tentativi di Brunelli e Taborda, mantenendo il punteggio inchiodato sullo 0-0 nonostante le incursioni di Barichello e le risposte cosentine firmate Marchio e Bavaresco.

Nella ripresa, la gara si infiamma. Al 1′, è ancora De Brasi a compiere un miracolo su Brunelli, ma sul ribaltamento di fronte il palazzetto esplode: Fantecele inventa un assist perfetto per capitan Marchio, che non sbaglia e firma l’1-0. Il Cosenza sfiora il raddoppio a più riprese con Adornato e Canal, ma l’esperto Mammarella tiene a galla i laziali.

Il finale thriller: dal pareggio di Micheletto all’urlo di Canal

A quattro minuti dalla fine, l’Ecocity Genzano gioca la carta del portiere di movimento. La pressione ospite viene premiata dal pareggio di Micheletto, che sembra spegnere i sogni di gloria dei lupi. Ma il futsal è lo sport del diavolo: quando tutto sembrava perduto, proprio allo scadere, Mauro Canal trova la zampata vincente che fissa il risultato sul 2-1 definitivo.

PIrossigeno Cosenza, corsa Salvezza: cosa serve per i playout

Grazie a questi tre punti e alla contemporanea sconfitta della Fortitudo Pomezia contro la Came Treviso, la Pirossigeno Cosenza rimane in corsa per agganciare i playout. Il destino dei rossoblù si deciderà negli ultimi 40 minuti della regular season. Sabato prossimo, la squadra di Ibañes farà visita alla già retrocessa CMB Futsal. La missione è chiara: vincere e sperare nei risultati dagli altri campi per completare quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo.