SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Esistono legami che né il tempo né la distanza possono recidere. È il caso di Francesco Incoronato, che da dieci anni vive e lavora negli Stati Uniti, ma che non ha mai smesso di sentire il richiamo delle proprie radici a San Marco Argentano. Da questo profondo amore per la propria terra nasce “Bio Salute”, un’iniziativa straordinaria che trasforma un terreno privato in un orto comune al servizio della collettività.

Il dono di Francesco Incoronato: un campo per tutti

Il progetto è semplice quanto rivoluzionario: Francesco ha deciso di mettere a disposizione dei suoi concittadini ben seimila metri quadrati di terreno. L’obiettivo? Permettere a chiunque – specialmente a chi non possiede un fondo di proprietà – di coltivare ortaggi freschi, sani e rigorosamente biologici. “Metto a disposizione dei miei concittadini un campo da coltivare per costruire un orto comune,” spiega Incoronato. “Così tutti coloro che vogliono mangiare prodotti salutari possono coltivarli in uno spazio dedicato con altri appassionati del bio”.

“Bio Salute”: non solo ortaggi, ma legami sociali

Il nome del progetto, “Bio Salute”, racchiude una filosofia che va oltre la semplice agricoltura. L’orto comune vuole essere un laboratorio di condivisione estesa con uno cambio di conoscenze: chi ha più esperienza può guidare i neofiti dell’agricoltura la condivisione di attrezzi e fatica dove uno spazio dove il mutuo aiuto diventa la regola ma anche un momento di socialità e benessere. Due chiacchiere tra i filari per combattere la solitudine e ritrovare il contatto con la natura. In un mondo sempre più frenetico, l’orto diventa un luogo dove “rallentare”, unendo la voglia di benessere fisico (grazie a cibi genuini) a quella psicologica (grazie allo spirito di volontariato).

Un ponte tra gli USA e San Marco Argentano

Nonostante il successo negli USA, Francesco riconosce che c’è qualcosa di unico nell’eccellenza italiana che nemmeno l’America può replicare: la soddisfazione profonda di vedere i frutti del proprio lavoro arrivare in tavola. “So quanto i prodotti italiani siano apprezzati all’estero per la loro qualità – aggiunge Francesco- ma quello che voglio regalare ai miei concittadini è la possibilità di sentire il profumo del campo e vivere l’esperienza di rendere fruttuosa la terra in cui affondano le mie radici”.

Francesco Incoronato invita tutta la comunità di San Marco Argentano ad aderire numerosa. L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di vita sana che vogliono trasformare un pezzetto di terra in una risorsa per la propria salute e per quella della propria famiglia. In un’epoca segnata dall’industrializzazione alimentare, l’appello che arriva da oltreoceano è un invito a tornare all’essenziale: alla terra, alla salute e alla comunità.