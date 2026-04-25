“Vacanze Sicure 2026”: via ai controlli su strade, nel mirino gli pneumatici delle auto

COSENZA – La Polizia Stradale, dal 20 aprile 2026, ha avviato una nuova campagna di controlli “Vacanze Sicure 2026” adedicata alla sicurezza dei veicoli, con un focus specifico sulle condizioni e la conformità degli pneumatici. Durante i normali servizi di vigilanza su strade e autostrade, le pattuglie effettueranno un’indagine approfondita sugli pneumatici dei veicoli fermati, verificandone lo stato di usura e la presenza di eventuali danneggiamenti che possono pregiudicare la sicurezza stradale.

Particolare attenzione verrà dedicata anche a: Omologazione degli pneumatici; Rispondenza alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione; Omogeneità degli pneumatici montati sugli stessi assi; Idoneità dell’equipaggiamento stagionale in relazione al periodo dell’anno. Le pattuglie coinvolte hanno partecipato a una specifica sessione formativa di approfondimento tecnico e sono state dotate di uno spessimetro, strumento omologato che consente di rilevare correttamente la profondità del battistrada.

L’iniziativa, giunta alla sua XXIII edizione, si colloca nell’ambito della consolidata collaborazione tra Assogomma e Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale, finalizzata a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del pneumatico quale principale elemento di sicurezza attiva del veicolo.

È infatti attraverso quei pochi centimetri quadrati di gomma che il veicolo mantiene l’aderenza alla strada: da essi dipendono direzionalità, frenata, stabilità e capacità di sostenere il carico. Automobili che possono pesare oltre due tonnellate si affidano interamente a quattro pneumatici per garantire l’aderenza con l’asfalto — un aspetto spesso sottovalutato in fase di acquisto o di manutenzione.

La campagna prevede ampi controlli diffusi sul territorio nazionale con l’impiego di personale della Polizia Stradale. I dati raccolti verranno successivamente elaborati secondo un modello statistico definito dal Politecnico di Torino. Costituiranno la base per una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti in vista dei prossimi esodi estivi.