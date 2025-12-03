Provincia
Vaccarizzo Albanese: adeguamento al progetto POLIS, ufficio postale chiuso dal 4 al 6 dicembre
La chiusura per l’adeguamento al progetto Polis. I cittadini dovranno rivolgersi agli uffici vicini durante i lavori. Dal 9 dicembre aprirà al pubblico il container postale negli orari consueti
VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Per consentire l’adeguamento al progetto Polis, l’Ufficio Postale di Vakarici, in via Loggitelle 23, resterà chiuso al pubblico da giovedì 4 a sabato 6 dicembre. Dal 9 dicembre al 24 marzo 2026 i servizi saranno garantiti in un container posizionato nel piazzale adiacente alla sede storica.
Il sindaco Antonio Pomillo ha comunicato che, durante la chiusura, per il ritiro della posta i cittadini potranno rivolgersi agli uffici limitrofi:
– San Giorgio Albanese (lun-ven 8:20-13:45, sab 8:20-12:45),
– Cantinella in Piazza Madonna di Fatima, entrambi con ATM H24,
– se necessario anche a San Cosmo Albanese.
Il container postale aprirà al pubblico negli orari consueti a partire dal 9 dicembre e, salvo imprevisti, l’ufficio tornerà nella sede originaria il 28 marzo 2026.
