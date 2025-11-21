Provincia
Vaccino antinfluenzale, l’Asp di Cosenza promuove nella aree interne giornate di somministrazione
L’obiettivo è di assicurare un servizio capillare e continuativo. Le prime due tappe si terranno sabato a Bocchigliero e domenica a Campana. Ulteriori appuntamenti in altri comuni della provincia
COSENZA – Continua la campagna dedicata al vaccino antinfluenzale. L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza promuove una nuova iniziativa dedicata ai paesi interni della provincia di Cosenza dove risulta complesso assicurare la presenza dei medici di base impegnati nella campagna vaccinale. Il Dipartimento di Prevenzione così mette a disposizione mezzi, medici e infermieri per effettuare la somministrazione del vaccino antinfluenzale direttamente nelle comunità.
L’intervento punta a raggiungere cittadini che vivono in aree lontane dai principali servizi sanitari, facilitando l’adesione alla vaccinazione e favorendo una maggiore tutela della salute pubblica. Le prime tappe si terranno sabato 22 novembre 2025 a Bocchigliero, in piazza Arento alle ore 9, e domenica 23 novembre 2025 a Campana in piazza Santa Croce.
Vaccino antinfluenzale, in arrivo ulteriori appuntamenti
Sono in programma ulteriori appuntamenti in altri comuni della provincia, con l’obiettivo di assicurare un servizio capillare e continuativo. L’ASP invita la popolazione ad aderire all’iniziativa, ricordando che il vaccino rappresenta uno strumento essenziale per ridurre le forme influenzali più severe e tutelare i soggetti più esposti.
