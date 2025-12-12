CATANZARO (CS) – La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso ieri la sentenza di secondo grado in merito al processo Valle dell’Esaro relativo a una rete di narco operante in diversi comuni della Valle dell’Esaro, una delle zone più sensibili della provincia di Cosenza. L’indagine, che ha portato alla luce un complesso sistema di distribuzione di stupefacenti, ha visto il coinvolgimento di numerosi membri di un clan legato alla potente famiglia Presta, già notoriamente associata alla ‘ndrangheta cosentina.

Ad Antonio Presta la pena più alta

La condanna più severa è stata inflitta ad Antonio Presta, 23 anni e 10 mesi, accusato di essere il principale artefice del traffico di droga che ha infestato diversi comuni del territorio, tra cui Roggiano Gravina, Tarsia, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Terranova da Sibari, Castrovillari, San Marco Argentano e Acri. La rete operava principalmente nella zona della Valle dell’Esaro, approfittando del legame tra la famiglia Presta e il boss di lungo corso della ‘ndrangheta, Franco Presta, che dirigeva l’attività criminale dalla sua prigione.

Narcotraffico e controllo nella “Valle dell’Esaro”

Secondo l’accusa, l’organizzazione aveva il pieno controllo del mercato locale degli stupefacenti, in particolare cocaina, che veniva rifornita dalle cosche della zona di Platì, nel reggino. Le indagini hanno documentato numerosi episodi di spaccio, con il sequestro di ingenti quantità di droga e, in più occasioni, di armi da fuoco, alcune anche di tipo militare.

Il ruolo del pentito Roberto Presta

Un elemento chiave nelle indagini è stato il contributo di Roberto Presta, che ha collaborato con la giustizia rivelando dettagli fondamentali sul traffico di droga e sull’organizzazione. Il pentito ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto nell’acquisto e nel trasporto della droga, indicato dal fratello Antonio come punto di riferimento per ritirare lo stupefacente. Secondo le sue dichiarazioni, la cocaina veniva acquistata da altri fornitori provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, tra cui Antonio Giannetta. Il suo ruolo di collaboratore di giustizia ha avuto un peso significativo nel processo, che ha portato alla condanna di numerosi membri dell’organizzazione. Roberto Presta ha ricevuto una pena di 8 anni e 10 mesi di carcere.

Il Narcotraffico e l’operazione Valle Dell’Esaro

Oltre al traffico di stupefacenti, le indagini nell’operazione Valle Dell’Esaro, avevano evidenziato anche un imponente giro di riciclaggio e reati patrimoniali. Tra i beni sequestrati figuravano 32 immobili, due imprese individuali e tre autovetture, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Tra i beni confiscati figurano quelli appartenenti ad alcuni degli indagati, tra cui Francesco Ciliberti e Giuseppe Presta, oltre agli stessi Antonio e Roberto Presta.

Le pene in appello

Nel processo di secondo grado, la Corte ha rideterminato alcune pene, tenendo conto anche della prescrizione di alcuni reati. Tuttavia, per la maggior parte degli imputati, la condanna è stata confermata. Il clan Presta, purtroppo, non sembra aver ceduto il passo alla giustizia, dato che molti dei membri coinvolti continuano a mantenere una presenza significativa nel traffico di droga, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine.

CONDANNE

Antonio Presta 23 anni e 10 mesi

Francesco Ciliberti, 18 anni e 4 mesi

Antonio Giannetta, di Oppido Mamertina, 5 anni e 6 mesi

Domenico Cesare Cardamone, 3 anni e 4 mesi

Armando Antonucci 15 anni e 5 mesi

Lorenzo Arciuolo 6 anni e 8 mesi

Alessandro Avenoso 6 anni e 9 mesi

Rocco D’Agostino 6 anni e 8 mesi

Damiano Diodati 6 anni e 8 mesi

Cristian Ferraro 13 anni e 4 mesi

Michele Fusaro 6 anni e 8 mesi

Giovanni Garofalo 6 anni e 9 mesi

Remo Graziadio 6 anni e 8 mesi

Erik Grillo 6 anni e 8 mesi

Mauro Marsico 6 anni e 8 mesi

Filippo Orsino 6 anni e 8 mesi

Antonio Pacifico 6 anni e 8 mesi

Giuseppe Palermo 6 anni e 8 mesi

Vincenzo Santamaria 6 anni e 8 mesi

Mario Sollazzo 15 anni e 11 mesi

Raffaele Sollazzo 6 anni e 8 mesi

Sergio Cassiano 6 anni e 9mesi

Giuseppe Ferraro 6 anni e 10 mesi

Fabio Giannelli 6 anni e 10 mesi

Luigi Gioiello 6 anni e 8 mesi

Francesco Iantorno (19778) 6 anni e 9 mesi

Francesco Iantorno (1984) 6 anni e 8 mesi

Roberto Iantorno 10 anni e un mese

Attilio Martorelli 10 anni

Massimo Orsini 7 anni

Mario Palermo 13 anni e 4 mesi

Marco Patitucci 10 anni

Antonio Domenico Postorivo 10 anni e un mese

Giuseppe Presta 15 anni e 3 mesi

Roberto Presta 8 anni e 10 mesi

Giovanni Sangineto 6 anni e 10 mesi

ASOLUZIONI

Augusto Cardamone

Giampaolo Ferraro

Antonio Orsini

Roberto Eugenio Gallo