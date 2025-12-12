Valle dell’Esaro, la SP 131 «continua a cadere: buche profonde e pericolose»

ALTOMONTE (CS) – “Da settimane i residenti della Valle dell’Esaro segnalano condizioni sempre più critiche lungo la Strada Provinciale 131, l’arteria che collega lo svincolo autostradale di Altomonte ai centri di Altomonte, San Donato di Ninea, Acquaformosa, Firmo e agli altri Comuni del comprensorio”. A raccogliere e rilanciare la preoccupazione dei cittadini sono Francesco Sparano, commissario cittadino IDM per Altomonte, e l’Avv. Felicia Tiesi, dirigente della segreteria provinciale.

I due descrivono la situazione come “un pericolo quotidiano e ormai intollerabile” specificando che “il tratto più critico si estende per circa sette chilometri, dove si contano una dozzina di buche profonde e particolarmente pericolose. La carreggiata, già ridotta in alcuni punti, costringe gli automobilisti a deviazioni improvvise e manovre rischiose“.

“Molti cittadini ci fermano chiedendo se sia possibile intervenire – spiegano Sparano e Tiesi –. È una strada che serve tutta la Valle dell’Esaro: non possiamo continuare a ignorare la situazione”.

Il precedente sulla SP 131 e nella Valle dell’Esaro

Il duo ricorda anche un precedente intervento: “Avevamo scattato delle foto qualche mese fa e, grazie all’aiuto di una poliziotta locale, la Provincia era intervenuta in tre giorni. Ma il risultato è stato temporaneo: una colata di asfalto provvisoria che alla prima pioggia si è completamente riaperta”.

L’appello di Italia del Meridione è chiaro: “Serve un intervento serio e strutturale, non una toppa che dura pochi giorni. Una strada provinciale in queste condizioni mette a rischio la sicurezza di migliaia di cittadini. È urgente che la Provincia prenda atto della situazione e avvii lavori duraturi”.

Per questo motivo, Sparano e Tiesi propongono l’invio di una PEC ufficiale alla Provincia di Cosenza, affinché l’ente sia formalmente investito della responsabilità di intervenire. “La SP 131 non è una strada qualunque: – concludono – è l’asse che collega comunità, famiglie, attività economiche e servizi essenziali. La richiesta dei cittadini della Valle dell’Esaro, raccolta da Sparano e l’Avv. Tiesi, è unitaria: sicurezza, manutenzione e rispetto per i territori interni del Sud Italia”.