Vandalizzata l’auto del sindaco di San Ferdinando «grazie per questa gentile espressione di dissenso»

SAN FERDINANDO (RC) – Il sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, ha denunciato il danneggiamento della propria auto, graffiata nella parte anteriore del cofano. La foto della vettura e poche parole affidate ai social: “Grazie di cuore per questa gentile, sommessa, eterea, quasi impalpabile espressione di dissenso”. Un gesto vandalico compiuto da ignoti che lo stesso primo cittadino riconduce a una forma di dissenso, lasciando intendere una possibile matrice intimidatoria. Non è però chiaro, al momento, a quale ambito o situazione specifica possa essere collegato l’episodio.

La solidarietà al sindaco di San Ferdinando

La denuncia pubblica ha subito suscitato una vasta ondata di solidarietà da parte di cittadini, amici e sostenitori, che hanno espresso vicinanza e condanna per l’accaduto. Tra i tanti messaggi, c’è chi scrive: “piena solidarietà Sindaco. Spero che i destinatari dei tuoi generosi versi vengano presi e vedano il sole a scacchi per il tempo che basta a riflettere sul dissenso e sul senso civico in generale”. E ancora: “Purtroppo abbiamo ancora tanto da lavorare, questi soggetti non conoscono il dialogo e purtroppo questo è l’unico modo che conoscono per esprimersi, mi dispiace tanto”.

“Il dissenso non è vandalismo”

Molti interventi sotto il post del sindaco sottolineano come il dissenso debba essere espresso in modo civile e diretto: “Il dissenso si manifesta faccia a faccia, questa è solamente vigliaccheria”. “Il vandalismo è l’unico linguaggio di chi non ha argomenti, né il coraggio di sostenere le proprie idee a viso aperto”. “Quello che resta racconta solo povertà di idee, di confronto e di visione per un luogo e una comunità”.