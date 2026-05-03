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Vandalizzata l’auto del sindaco di San Ferdinando «grazie per questa gentile espressione di dissenso»

Calabria

Vandalizzata l’auto del sindaco di San Ferdinando «grazie per questa gentile espressione di dissenso»

Danneggiata la vettura del primo cittadino di San Ferdinando. Il post ironico sui social e la comunità compatta nel sostegno

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13 secondi fa

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sindaco san ferdinando gaetano auto

SAN FERDINANDO (RC) – Il sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, ha denunciato il danneggiamento della propria auto, graffiata nella parte anteriore del cofano. La foto della vettura e poche parole affidate ai social: “Grazie di cuore per questa gentile, sommessa, eterea, quasi impalpabile espressione di dissenso”. Un gesto vandalico compiuto da ignoti che lo stesso primo cittadino riconduce a una forma di dissenso, lasciando intendere una possibile matrice intimidatoria. Non è però chiaro, al momento, a quale ambito o situazione specifica possa essere collegato l’episodio.

La solidarietà al sindaco di San Ferdinando

La denuncia pubblica ha subito suscitato una vasta ondata di solidarietà da parte di cittadini, amici e sostenitori, che hanno espresso vicinanza e condanna per l’accaduto. Tra i tanti messaggi, c’è chi scrive: “piena solidarietà Sindaco. Spero che i destinatari dei tuoi generosi versi vengano presi e vedano il sole a scacchi per il tempo che basta a riflettere sul dissenso e sul senso civico in generale”. E ancora: “Purtroppo abbiamo ancora tanto da lavorare, questi soggetti non conoscono il dialogo e purtroppo questo è l’unico modo che conoscono per esprimersi, mi dispiace tanto”.

“Il dissenso non è vandalismo”

Molti interventi sotto il post del sindaco sottolineano come il dissenso debba essere espresso in modo civile e diretto: “Il dissenso si manifesta faccia a faccia, questa è solamente vigliaccheria”. “Il vandalismo è l’unico linguaggio di chi non ha argomenti, né il coraggio di sostenere le proprie idee a viso aperto”. “Quello che resta racconta solo povertà di idee, di confronto e di visione per un luogo e una comunità”.

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