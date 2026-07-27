Viabilità a Cosenza, corsie libere per soccorsi e bus: scatta il divieto di fermata su via Caloprese e altre 2 vie del centro

COSENZA – Nuove disposizioni sulla viabilità a Cosenza e in particolare sul traffico e la sosta veicolare su tre importanti arterie del centro cittadino. Il Settore Viabilità, Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza ha emanato l’ordinanza dirigenziale con cui si introducono nuovi divieti di fermata su alcuni tratti di via Caloprese, via Misasi e via Parisio con la riorganizzazione degli stalli di sosta proprio lungo via Parisio.

Il provvedimento nasce dalla necessità di eliminare i rallentamenti e le strozzature alla circolazione. In diversi punti, infatti, le ridotte dimensioni della carreggiata e la fermata dei veicoli (molti anche in doppia fila) finivano per ostacolare il regolare flusso del traffico, rallentare i mezzi del trasporto pubblico locale oltre a ritardare l’intervento dei mezzi di soccorso ed emergenza del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.

Viabilità a Cosenza: i nuovi divieti di fermata

L’ordinanza stabilisce l’istituzione del divieto di fermata nelle seguenti strade e tratti specifici:

Via G. Caloprese: sul lato sinistro, nel tratto compreso tra Largo Perugini e il civico 14

sul lato sinistro, nel tratto compreso tra Largo Perugini e il civico 14 Via R. Misasi: sul lato sinistro, a partire dal passo carrabile n. 147/97 e fino al civico 81

sul lato sinistro, a partire dal passo carrabile n. 147/97 e fino al civico 81 Via N. Parisio: sul lato sinistro, dal civico 25/d fino all’incrocio con via Santa Teresa

Nuova area di sosta in via Nicola Parisio

Parallelamente all’introduzione dei divieti per alleggerire il traffico, il dispositivo regolamenta anche gli spazi destinati al parcheggio lungo via Parisio. Viene infatti istituita ed espressamente disciplinata un’area di sosta lungo il lato sinistro di via N. Parisio, nel tratto che va dal civico 9 fino al civico 25/d. Restano confermati e in vigore tutti gli altri obblighi, divieti e stalli di sosta già presenti nelle vie interessate che non risultino in contrasto con la nuova ordinanza.

Quando entrano in vigore i divieti

I nuovi divieti e le aree di sosta diventeranno operativi e vincolanti dal momento dell’effettiva installazione della segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale). Il rispetto delle nuove regole sarà monitorato dal Comando della Polizia Locale di Cosenza e dalle altre forze di polizia stradale, con l’applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice della Strada per i trasgressori.