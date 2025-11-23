Videosorveglianza: dal Viminale oltre 24 milioni. Tra i Comuni finanziati anche Cosenza

COSENZA – Sono 24,5 i milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno per finanziare l’implementazione e il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza dei comuni italiani. 1666 le proposte presentate ma solo 336 i Comuni ammessi, in tutta Italia, a ricevere le nuove risorse del Governo.

Lo stanziamento, a valere sull’anno 2024, è stato ripartito con decreto del ministro dell’Interno Piantedosi che ha approvato la graduatoria che vede fra i Comuni ammessi anche quello di Cosenza, unico capoluogo di regione, per la Calabria ad essere destinatario delle risorse. Alla Città dei Bruzi, come da graduatoria, vanno poco meno di 22o mila euro per l’implementazione e il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza.

“La videosorveglianza rappresenta uno strumento di fondamentale importanza – ha detto Piantedosi – non solo esercita un effetto deterrente, ma supporta il lavoro di indagine e controllo del territorio svolto dalle Forze dell’ordine. Queste nuove risorse confermano l’impegno del Governo nel garantire ai cittadini sempre maggiori condizioni di sicurezza”.

Videosorveglianza, gli altri Comuni finanziati

Per la pronvincia di Cosenza compare il Comune di Diamante a cui vanno 250 mila euro, su un progetto presentato dal valore di 300 mila euro. “Un ulteriore passo in avanti per la tutela, il controllo e la legalità nella nostra comunità” ha commentato il sindaco Ordine accogliendo con soddisfazione la notizia. Nel corso dell’estate erano stati 26 i progetti approvati per un’ulteriore tranche di finanziamento.

Nel resto della Calabria compaiono Maida (215mila euro) e Satriano (19mila euro), Diamante (250mila), Altilia (207mila), Carfizzi (75mila), Pizzo (114mila), Spadola (245mila), Briatico (245mila) e Soverato (39mila).