A Villa Rendano il Natale prende forma: laboratorio creativo di biscotti per bambini e famiglie

COSENZA – Villa Rendano apre ufficialmente la stagione degli eventi dedicati a bambini e famiglie con un appuntamento all’insegna del gusto e della fantasia: un laboratorio di decorazione di biscotti natalizi guidato dalla food blogger Patrizia Musacco, pensato per far vivere ai più piccoli – e non solo – un’esperienza coinvolgente e creativa.

L’iniziativa, immersa nell’atmosfera calda e suggestiva della villa, offrirà ai partecipanti un pomeriggio in cui la manualità incontra la magia del Natale, in un contesto accogliente e curato nei dettagli. Tra colori, glassa e forme festive, i bambini potranno sperimentare liberamente la propria creatività, dando vita a dolcissime decorazioni da portare a casa o da regalare.

L’appuntamento sarà inoltre arricchito da un momento culturale: il percorso prevede la visita al Museo Multimediale “Consentia Itinera” e agli ambienti storici di Villa Rendano. Un’occasione per scoprire – o riscoprire – le bellezze artistiche, architettoniche e narrative che caratterizzano questo luogo simbolo della città, grazie a un viaggio tra storia, innovazione e tradizioni del territorio. L’appuntamento è fissato per lunedì 1° dicembre alle ore 16:00. Per info e prenotazione attività: 345 018 8966 – 0984 73022.