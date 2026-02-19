Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Villapiana, carabinieri salvano una donna intrappolata tra le fiamme in casa

Ionio

IL SALVATAGGIO

Villapiana, carabinieri salvano una donna intrappolata tra le fiamme in casa

I due carabinieri, allertati dai passanti, sono intervenuti senza esitazione, salvando la donna intrappolata dal fumo nella propria abitazione

Pubblicato

3 ore fa

il

assalto bar corigliano carabinieri

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Due carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cassano allo Ionio hanno messo in salvo, a Villapiana, nel Cosentino, una donna in pericolo a causa di un incendio domestico. I militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato una fitta coltre di fumo sprigionarsi da un’abitazione.

Senza esitare i carabinieri si sono introdotti nell’edificio, ormai invaso dal fumo, individuando all’interno una donna in evidente stato di pericolo. Dopo aver tratto in salvo la signora e averla portata all’esterno, i due militari sono rientrati nell’abitazione e, utilizzando mezzi di fortuna, sono riusciti a domare le fiamme che stavano interessando la canna fumaria del camino, riuscendo a circoscrivere il rogo prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla donna e verificare le condizioni dei militari.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA