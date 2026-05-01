Vini d’Abbazia approda in Calabria: il 2 e 3 maggio il primo imperdibile evento all’Abbazia della Matina

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Vini d’Abbazia approda in Calabria con un evento unico dove fascino millenario della viticoltura monastica incontra l’eccellenza enologica contemporanea. Sabato 2 e domenica 3 maggio, l’Abbazia Cistercense di Santa Maria della Matina a San Marco Argentano diventerà il palcoscenico della prima tappa calabrese di Vini d’Abbazia. L’evento rappresenta un’anteprima esclusiva dell’edizione nazionale prevista per giugno a Fossanova (LT) e si propone come un ponte tra la spiritualità storica delle abbazie italiane e l’identità territoriale dei Consorzi di Tutela della Calabria.

Vini d’Abbazia degustazioni, storia e cultura

Per due giorni, l’Abbazia La Matina si trasformerà in un salotto del gusto per appassionati e operatori del settore. Il programma prevede:

Banchi d’assaggio : Un percorso sensoriale tra etichette storiche prodotte dalle abbazie italiane e le eccellenze dei consorzi calabresi.

: Un percorso sensoriale tra etichette storiche prodotte dalle abbazie italiane e le eccellenze dei consorzi calabresi. Degustazioni guidate : Sessioni curate da professionisti dedicate alla scoperta dei vitigni autoctoni e delle loro espressioni più autentiche.

: Sessioni curate da professionisti dedicate alla scoperta dei vitigni autoctoni e delle loro espressioni più autentiche. Approfondimenti culturali: Momenti di incontro per esplorare il ruolo fondamentale dei monaci nella conservazione del patrimonio vitivinicolo europeo.

Una strategia istituzionale per il Vino Calabrese

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Calabria e dall’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), rientra in un piano di promozione internazionale che ha già portato in regione eventi come Vinitaly e Merano WineFestival. «Vini d’Abbazia Calabria racconta le nostre radici profonde, intrecciando identità e innovazione», ha dichiarato l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sottolineando come queste iniziative consolidino la Calabria come destinazione enoturistica di rilievo.

«L’intensa attività messa in campo negli ultimi anni sta dando risultati concreti, contribuendo a rafforzare il posizionamento della Calabria nei circuiti di riferimento del vino di qualità. In questo contesto, iniziative come questa assumono un valore strategico: non solo promuovono le nostre produzioni, ma ne raccontano le radici profonde, intrecciando identità, storia e capacità contemporanea di innovazione. È attraverso questo equilibrio che la Calabria può consolidare la propria attrattività e affermarsi sempre più come destinazione enoturistica di rilievo».

L’evento in una location unica: l’Abbazia della Matina

Fondata nel 1065 da Roberto il Guiscardo, l’Abbazia della Matina è un gioiello architettonico che fu centro spirituale e agricolo vitale per il territorio. Tra l’aula capitolare e i chiostri millenari, i visitatori potranno vivere un’esperienza senza tempo.

Michele Valentoni, proprietario dell’abbazia e della cantina La Matina, ha espresso orgoglio per ospitare la prima edizione nel Sud Italia del progetto «Grazie al supporto della Regione Calabria siamo riusciti a ospitare nell’Abbazia di Santa Maria della Matina la prima edizione nel Sud Italia di Vini d’Abbazia» Judith Sandonato anima organizzativa e responsabile della comunicazione. «Un’esperienza autentica che mette in relazione cultura, storia e produzioni vitivinicole anche geograficamente distanti».

Vini d’Abbazia: informazioni e biglietti

Quando : Sabato 2 e Domenica 3 maggio 2026.

: Sabato 2 e Domenica 3 maggio 2026. Dove : Abbazia di Santa Maria della Matina, San Marco Argentano (CS).

: Abbazia di Santa Maria della Matina, San Marco Argentano (CS). Biglietti: I ticket per le singole giornate sono già disponibili per l’acquisto online sul sito ufficiale dell’evento a questo indirizzo https://vinidabbazia.com/eventi/

BIGLIETTI DISPONIBILI