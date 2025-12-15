Violano il “Daspo Willy” e partecipano alla movida, 2 giovani denunciati

VIBO VALENTIA – Erano stati destinatari della misura di prevenzione del Daspo Wily ma nonostante questo sono stati sorpresi dagli agenti di polizia, nel corso dei servizi di vigilanza e ordine pubblico, all’interno di locali pubblici.

Si tratta di due giovani, di 22 e 25 anni. I due per aver partecipato ad una rissa in occasione della movida, erano stati destinatari del Daspo “WILLY” che impedisce loro di accedere o stazionare presso i locali posti in alcune vie specificatamente individuate del Comune di Vibo Valentia e nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di anni due.

I giovani, non curanti del provvedimento sono stati sorpresi dagli agenti proprio nei pressi di un locale notturno. Una violazione che si ripete spesso come era accaduto solo qualche giorno fa nuovamente a Vibo Valentia.

Violano “Daspo Willy”, denuncia e aggravamento delle prescrizioni

Per via della violazione, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato i due giovani all’Autorità Giudiziaria per lo specifico reato che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 24.000 euro.

A seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore di Vibo Valentia ha aggravato l’originario provvedimento che ora prevede una durata più lunga e l’obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia. Detta prescrizione, su proposta della locale Procura della Repubblica, è stata convalidata dal G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia.