Violazioni igienico-sanitarie in una casa di riposo, scatta la sanzione da 1.000 euro

SORIANO CALABRO (VV) – Violazioni della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento al pacchetto igiene e alla corretta applicazione del sistema HACCP in una casa di riposo. È quanto hanno riscontrato i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catanzaro, nel corso di alcuni controlli eseguiti in una struttura del luogo che si dedica alla cura e all’assistenza degli anziani.

Nel corso delle verifiche sono emerse inadempienze che costituiscono violazione della normativa in materia. Per questo i militari hanno contestato alla rappresentante legale della struttura sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 1.000 euro.

L’attività rientra nell’ambito delle costanti azioni di vigilanza del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica e della sicurezza degli ospiti delle strutture socio-assistenziali.