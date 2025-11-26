Violazioni igienico-sanitarie in una casa di riposo, scatta la sanzione da 1.000 euro

Segnala una notizia

Calabria

Le irregolarità nella casa di riposo sono state riscontrate dai Carabinieri con il supporto dei NAS nel corso dell’azione di vigilanza del territorio

5 minuti fa

carabinieri nas casa di riposo

SORIANO CALABRO (VV) – Violazioni della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento al pacchetto igiene e alla corretta applicazione del sistema HACCP in una casa di riposo. È quanto hanno riscontrato i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catanzaro, nel corso di alcuni controlli eseguiti in una struttura del luogo che si dedica alla cura e all’assistenza degli anziani.

Nel corso delle verifiche sono emerse inadempienze che costituiscono violazione della normativa in materia. Per questo i militari hanno contestato alla rappresentante legale della struttura sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 1.000 euro.

L’attività rientra nell’ambito delle costanti azioni di vigilanza del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica e della sicurezza degli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

 

