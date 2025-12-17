Segnala una notizia

Violenta 14enne in vacanza in Calabria: arrestato il compagno della madre

Calabria

È il compagno della madre della vittima l’uomo di 52 anni arrestato a Calenzano con l’accusa di violenza sessuale ed atti persecutori ai danni di una ragazza di 14 anni

Stalking arresto Carabinieri

CROTONE – È il compagno della madre della vittima l’uomo di 52 anni arrestato a Calenzano, in provincia di Firenze, con l’accusa di violenza sessuale ed atti persecutori ai danni di una ragazza di 14 anni. Il particolare è stato riferito dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, che hanno eseguito l’arresto del cinquantaduenne in Toscana. All’arrestato vengono contestati tre episodi di violenza sessuale sulla quattordicenne, il primo dei quali risale al mese di agosto del 2024 mentre la ragazza era in vacanza insieme ai genitori in provincia di Crotone.

