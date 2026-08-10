Violento incidente a Mendicino, scontro tra un’auto e una moto: ferito il centauro

MENDICINO (CS) – Un violento incidente stradale si è verificato intorno all’ora di pranzo nel comune di Mendicino, lungo la strada principale, viale della Concordia, nei pressi della chiesa di Cristo Salvatore, in contrada Pasquali. Coinvolte nel sinistro un’auto e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un trentenne di Cerisano rimasto ferito in modo serio e trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. A bordo dell’autovettura, una Alfa Giulietta, viaggiavano due persone che non avrebbero riportato gravi conseguenze, anche se sono state accompagnate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Scontro auto-moto a Mendicino, centauro in codice rosso

A seguito dell’impatto, Il giovane centauro è caduto dal mezzo, finendo a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Seppure vigile e soccorso immediatamente dall’arrivo da due ambulanze del 118, ha riportato ferite tali che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente che ha provocato inizialmente il blocco del traffico in entrambe le direzioni.