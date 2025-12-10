Violento pestaggio a Schiavonea, 20enne ricoverato in gravi condizioni a Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un violento pestaggio ai danni di un ventenne marocchino, ora ricoverato in condizioni gravissime. E’ accaduto a Schiavonea di Corigliano-Rossano nella notte. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato circondato e picchiato brutalmente da un gruppo di connazionali, che lo avrebbero poi lasciato a terra prima di dileguarsi e far perdere le loro tracce.

Prima il pestaggio, poi la fuga

I carabinieri sono arrivati sul posto pochi minuti dopo una segnalazione, ma gli aggressori erano già fuggiti. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Rossano. Qui i medici, dopo aver riscontrato traumi molto gravi al volto e al corpo hanno deciso di per il trasferimento all’Annunziata di Cosenza. Il ragazzo, secondo quanto emerso, rischia di perdere un occhio oltre ad aver riportato gravi lesioni.

I carabinieri intanto, sono alla ricerca dei responsabili del pestaggio ed hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona. Al vaglio anche le testimonianze di persone che potrebbero aver assistito alla scena o alla fuga degli aggressori.